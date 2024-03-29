Раймонд Паулс прекратил общение с Лаймой Вайкуле

Певица Лайма Вайкуле после весны 2022 года сделала ряд заявлений, которые вызвали волны обсуждения как в звездных кругах, так и среди простых людей. Сегодня с ней не общаются многие, включая давних друзей Владимира Винокура и Льва Лещенко, а также сделавшего ее популярной в 80-е годы композитора Раймонда Паулса. Маэстро сам рассказал об этом сайту News.ru.

«Почти нет, ситуация сейчас довольно странная, пусть все успокоится — тогда поговорим. Я не хочу прошлое вспоминать, я много для кого что сделал, и для меня много чего-то плохого сделали», - высказался Паулс в интервью.

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Вайкуле в последний день марта будет отмечать 70-летие и все больше выступает не на сцене, а в своих соцсетях, критикуя Россию и происходящее.