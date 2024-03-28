Лариса Гузеева появилась на съемках программы «Давай поженимся» на костылях

Лариса Гузеева получила травму ноги и теперь передвигается на костылях. В распоряжении сайта Teleprogramma.pro появились эксклюзивные кадры со съемок программы «Давай поженимся» на Первом канале. Несмотря на неудобства и костыли, Лариса Гузеева улыбалась операторам и явно не жаловалась на самочувствие. И это несмотря на то, что из гримвагончика она смогла выйти с помощью ассистентов. Ларису Гузееву даже посадили в специальное кресло.

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Однако уже в студии телеведущая выглядела как всегда бодро и свежо, даже не скажешь, что что-то доставляет ей неудобство. В кадре костылей, разумеется, не видно. Сама Лариса Гузеева дала понять, что это еще не самое страшное, что могло бы быть. Примечательно, что телеведущая не стала отменять съемок.

Сайт Teleprogramma.pro желает Лариса Гузеевой скорейшего выздоровления!