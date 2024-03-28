«Платон на Жанну очень похож, аж мурашки»: появление Шепелева с сыновьями в шоу поразило россиян

Дмитрий Шепелев является телеведущим. Раньше он вел шоу «На самом деле», потом ему доверили проект «Ты как я». А теперь Дмитрий стал ведущим шоу «В кругу друзей» на канале «Россия». Премьера состоится 30 марта. И для зрителей он приготовил большой сюрприз. Обычно Шепелев оберегает свою семью от лишнего внимания. Он стал еще более закрытым, когда умерла Жанна Фриске, болеющая онкологическим заболеванием.
Телеведущий стал заботиться о сыне Платоне, который был совсем маленьким. Мальчика он скрывал до недавнего времени. С Екатериной Тулуповой звезда телевидения строит отношения больше шести лет. У них растет сын Тихон, которому три года. Также он воспринимает как родную дочку избранницы от прошлых отношений Ладу.
На этот раз Дмитрий всех своих детей привел на шоу. Он также познакомил публику со своими собачками. Телеведущий их дрессирует.
Дмитрий Шепелев дрессирует собак. Фото: пресс-служба канала «Россия»
Падчерица телеведущего была в бомбере и джинсах. В стиле кэжуала были одеты и сыновья знаменитости. Шепелев взял на руки своего младшего наследника.
«Я очень радуюсь, когда мои дети соглашаются сниматься вместе со мной. Долго уговаривать их не пришлось: они были со мной еще на съемках промороликов программы год назад, когда за один день в кадре побывали десятки животных и птиц», — поделился он.
По словам звезды, Платон и Лада с любовью и нежностью относятся к животным. Телеведущий рассказал, что после съемок дети долго и крепко спали. Он также уверен, что потом они рассказали о своих выходных одноклассникам, так как получили много впечатлений. Дмитрий был доволен и тем, какими послушными в студии были его собаки.
Дмитрий Шепелев с детьми на шоу. Фото: пресс-служба канала «Россия»
Пользователи Сети стали бурно обсуждать кадры со съемок. Им ранее не выпадал шанс увидеть всех детей телеведущего сразу. Одни поразились тому, как Платон вырос и стал похож на маму. Другие заметили, что у него большое сходство с младшим братом.
«Милый какой Платоша», — заявила пользовательница Татьяна.
«Платон и Тихон как две капельки похожи», — уверена Альбина.
«Платон похож на Шепелева, как некоторые считают, что он копия Жанна. Ничего подобного, он копия Шепелева, как и его брат», — высказалась Валентина.
«Сынок скоро папу догонит по росту. Как быстро растут чужие дети», — отметила vV.
«Похож на Жанну, да, по крайней мере, ее улыбка носик, глазки папы», — написала Аля.
«Мальчишки похожи между собой», — считает Юлия.
«Платон на Жанну очень похож, аж мурашки», — уверена Данара Тютебаева
«Копия мамы», — согласилась Tati_kr.
«Жаль, она не видит, как растет ее сын... все было бы иначе», — высказалась Елизавета Валерьевна.
Екатерина Тулупова воспитывает наследников. Фото: соцсети Дмитрия Шепелева
Шепелев старается возить детей на моря. Он часто с ними путешествует. Также порой телеведущий хвастается их достижениями. Еще недавно он показывал, как 10-летний Платон играет на электрической гитаре и тянется к музыке.
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Теперь у мальчика новое увлечение. Он играет в баскетбол и готов спать в обнимку с мячиком. У Платона хорошие отношения с братом. Он держит его за руку во время прогулок. Тулупова старается держаться в тени. Она редко выходит в свет с мужем.