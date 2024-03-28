«Платон на Жанну очень похож, аж мурашки»: появление Шепелева с сыновьями в шоу поразило россиян

Дмитрий Шепелев является телеведущим. Раньше он вел шоу «На самом деле», потом ему доверили проект «Ты как я». А теперь Дмитрий стал ведущим шоу «В кругу друзей» на канале «Россия». Премьера состоится 30 марта. И для зрителей он приготовил большой сюрприз. Обычно Шепелев оберегает свою семью от лишнего внимания. Он стал еще более закрытым, когда умерла Жанна Фриске, болеющая онкологическим заболеванием.

Телеведущий стал заботиться о сыне Платоне, который был совсем маленьким. Мальчика он скрывал до недавнего времени. С Екатериной Тулуповой звезда телевидения строит отношения больше шести лет. У них растет сын Тихон, которому три года. Также он воспринимает как родную дочку избранницы от прошлых отношений Ладу.

На этот раз Дмитрий всех своих детей привел на шоу. Он также познакомил публику со своими собачками. Телеведущий их дрессирует.