Иосиф Пригожин рассказал, что певица Валерия хотела уйти со сцены во время пандемии

Иосиф Пригожин во время пресс-конференции в Москве признался, что Валерия собиралась покинуть сцену. По его словам, певица намеревалась это сделать, когда была пандемия. Однако позже ситуация изменилась благодаря Максиму Фадееву. Вместе с ним тогда артистка записала песню «До предела», слова для которой написала Мария Захарова.

«Хотела уходить в пандемию, но передумала, когда ей прислали песню "До предела". На нее был снят клип в пандемию. Съемками занимался сын Валерии из Швейцарии. Потом Фадеев сказал: "Мы еще поработаем"», – рассказал Пригожин.

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Напомним, что у Валерии трое детей. Ее младший сын Арсений занимается бизнесом в Москве, а дочка Шена пошла по стопам мамы и строит карьеру певицы. Старший сын звезды Артемий Шульгин женился и уже даво живет в Швейцарии.