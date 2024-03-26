Иосиф Пригожин заявил, что выбрал путь служить певице Валерии: «В трудные минуты она рядом со мной»

Иосиф Пригожин устроил пресс-конференцию в Москве. Он упомянул теракт, который случился в «Крокус Сити Холле». По мнению продюсера, даже в такое непростое время нужно опираться на семейные ценности. Он давно состоит в браке с певицей Валерией. У них нет общих детей, но каждый из супругов относится к наследникам своей второй половинки как к родным.
«Мы воспитали счастливых детей. И все получили высшее образование. Кто-то выбрал себе такой путь, мы никому не мешали. Мы сказали: «Главное, чем бы вы не занимались, где бы вы не находились, вы должны любить свою родину, вы должны любить ту страну, которая помогла нам стать тем, кем мы стали». Мы в них воспитали нормальных, правильных людей», — высказался Пригожин.
Он также добавил, что уже 21 год вместе с Валерией.
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«Я мог бы выбрать себе любой путь. Я выбрал путь служить Валерии. Она заслуживает. Большой достойный артист, который требует огромного количества внимания. Дома мы семья, а на работе мы работаем. Мы дополняем друг друга.
Мы, естественно, абсолютно разные. У нее есть особый взгляд на мир, на жизнь. Но в целом у нас общие пересечения. Я прошел испытания, она прошла испытания. Даже в самые непростые времена мои ошибки могли повлиять на ее карьеру. Из-за моей доброты, человечности и доверчивости. Даже в трудные минуты она рядом со мной, стоит спина к спине», — пояснил продюсер.