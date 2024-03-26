Иосиф Пригожин заявил, что выбрал путь служить певице Валерии: «В трудные минуты она рядом со мной»

Иосиф Пригожин устроил пресс-конференцию в Москве. Он упомянул теракт, который случился в «Крокус Сити Холле». По мнению продюсера, даже в такое непростое время нужно опираться на семейные ценности. Он давно состоит в браке с певицей Валерией. У них нет общих детей, но каждый из супругов относится к наследникам своей второй половинки как к родным.

«Мы воспитали счастливых детей. И все получили высшее образование. Кто-то выбрал себе такой путь, мы никому не мешали. Мы сказали: «Главное, чем бы вы не занимались, где бы вы не находились, вы должны любить свою родину, вы должны любить ту страну, которая помогла нам стать тем, кем мы стали». Мы в них воспитали нормальных, правильных людей», — высказался Пригожин.

Он также добавил, что уже 21 год вместе с Валерией.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».