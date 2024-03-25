Актер из сериала «Вечный зов» Андрей Мартынов отказался уезжать к сыну в Германию

Андрей Мартынов в свои 78 лет редко появляется на публике. Актер недавно попал в больницу. Оказалось, что там он провел больше двух недель. Народный артист сначала был в реанимации, а потом его перевели в обычную палату. С ним связались журналисты. Мартынов рассказал, что его выписали на днях. Он уже находится дома, но так как живет один, ему понадобилась помощь.

«Друзья из фонда «Артист» нашли мне сиделку. Это женщина из Самарканда, но давно живет в России. Четыре дня она уже со мной», — поделился актер.

Он отметил, что помощница для него покупает медикаменты и продукты, а также готовит. Звезда фильма «А зори здесь тихие» рассказал, что у него нашли 12 язв в кишечнике, а также теперь он живет с мочеприемником. Также он признался, что теряет зрение из-за вторичной глаукомы. Мартынов уверен, что его сын, который живет в Германии, не сможет к нему приехать, поэтому актер даже не говорит ему о своих проблемах. Сам он также отказывается лететь к нему за границу.

«И на что я там буду жить?! Это здесь мне делали операции бесплатно, за счет государства. А там они стоят сотни тысяч евро. И кто будет платить? Сын получает всего 500 марок», — пояснил артист.

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По его словам, сын трудится в качестве театрального художника. А внуки даже не говорят по-русски. Других родственников у Андрея Леонидовича не осталось. Он вспомнил про брата, который живет в Иванове. По его словам, мужчине 86 лет, поэтому он не сможет за ним ухаживать, пишет «АиФ».