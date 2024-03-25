Новый возлюбленный Юлии Пересильд дебютировал в качестве режиссера

Актер Михаил Тройник, ставший более известным широкой публике на фоне романа с Юлией Пересильд, дебютировал как режиссер. Он рассказал в соцсетях, что его лента «Ночной танец» попала на фестиваль короткометражных фильмов «Дух огня».
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Над проектом Тройник работал и как режиссер, и как сценарист. А еще снялся в главной роли и спродюсировал его. Вместе с ним в кадре появилась хореограф Алла Сигалова, которую начинающий кинодеятель горячо поблагодарил за сотрудничество.
«Вы мой учитель! Спасибо за такое невероятное включение, за эту конкретность и дисциплинированность и при этом женственную ранимость. Для меня счастье быть с Вами просто рядом, а в кадре я чувствую такую большую силу, что мне кажется, что это фильм состоялся благодаря Вам», — рассыпался в благодарностях перед Сигаловой режиссер.
Также Тройник отметил всю команду, которая работала над проектом. В настоящее время актер учится в Московской школе кино, что его и вдохновило на дебютные съемки.