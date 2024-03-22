Стас Пьеха обратился к сыну: «Ты был особенным для меня»

Музыкант и наследник известного семейства Стас Пьеха отмечает день рождения сына. Петру исполнилось десять лет.

В честь этого события Стас Пьеха посвятил мальчику проникновенный пост в микроблоге. Стас Пьеха разместил совместный снимок с Петром, который был сделан в первые дни после появления крохи на свет.

Молодой отец держит сына на коленях и не сводит с него глаз. Стас Пьеха рассказал, что в кадре запечатлена одна из первых его встреч с Петром.

«Помню, как зайдя в комнату к младенцам, я сразу пошел к тебе, не раздумывая, так как ты был особенным (для меня). Сегодня тебе 10 лет, и ты стал еще более особенным - ярким, умным, непокорным (как батя в детстве) и заполняющим собой все пространство», - написал под снимком с сыном Стас Пьеха.

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