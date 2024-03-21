Певица Варум только с третьей попытки попала в ноты на концерте Агутина в Нижнем Новгороде

Леонид Агутин регулярно дает концерты. Примечательно, что накануне он поехал в Нижний Новгород, где порадовал публику своим выступлением. С ним была жена Анжелика Варум. Но когда она вышла на сцену, то случился конфуз. Во время исполнения композиции «Как не думать о тебе» артистка запнулась, что вызвало смех у гитариста и зала.

Агутин поспешил ей на помощь. Он допел отрывок за нее. Сама Варум смогла вступить только с третьей попытки. Публика решила ее поддержать и осыпала аплодисментами. Кадры с неловким моментом стали распространятся в соцсетях.

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Напомним, что супруги вместе уже больше 25 лет. Они воспитали дочку Елизавету-Марию Варум-Агутин, которая тоже занимается музыкой и живет в США.