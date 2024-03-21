Дочка Заворотнюк заявила, что улетает к мужу в Дубай перед днем рождения мамы

Анастасия Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием уже несколько лет. Ее дочка от прошлых отношений Анна переехала в Москву, хотя раньше жила в Нью-Йорке. Но потом наследница актрисы стала жить на две страны.

Теперь она ездит в ОАЭ, где удобнее жить ее мужу. На Новый год Анна приехала домой и осталась на несколько месяцев. Оказалось, что муж приехал с ней. Но ее возлюбленный в феврале улетел в Дубай. Целый месяц они были в разлуке. Теперь дочка Заворотнюк собрала чемоданы, так как летит в жаркую страну.

«Я уже на чемоданном настроении. Пытаюсь понять, что взять с собой, а голова не работает. Но очень рада, что наконец-то лечу к мужу, так соскучилась. Не виделись почти месяц», — пояснила она.

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Но уже скоро день рождения отметит ее больная мама. Поклонники удивились, что Анна решила уехать, не дождавшись праздника. 3 апреля Анастасии исполнится 53 года. О ее состоянии родные не рассказывают. Ранее дочка звезды признавалась, что не все хорошо, но состояние актрисы стабильное.