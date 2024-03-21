Сыгравших в сказке «Летучий корабль» Данилу Козловского и Ксению Раппопорт вырезали из титров

На большие экраны выходит 21 марта долгожданный фильм-сказка «Летучий корабль», снятый Ильей Учителем, сыном Алексея Учителя. Премьера картины прошла накануне в Москве, и некоторые оскандалившиеся актеры все-таки остались при ролях в нем.

Так, создатели фильма хотели, но не стали искать замену Андрею Бурковскому, покинувшему Россию год назад и теперь живущему в США. Он исполнил роль Полкана, за которого Царь хочет выдать свою единственную дочку.

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А вот с Данилой Козловским и Ксенией Раппопорт решили не церемониться и просто вырезали их имена из титров. Звезда «Экипажа» сыграл всех Бабок-Ежек, но загримирован до неузнаваемости. А Раппопорт в сказке предстала цыганкой, и вырезать ее предпочли лишь частично.

Напомним, Козловского стали «отменять» после февраля 2022 года, когда он уехал в США. Активисты решили, что он сбежал. Актер ушел в бессрочный отпуск из Малого драматического театра Петербурга, но уверяет, что не покидал Россию.

Раппопорт живет на две страны – Россию и Италию. Этого ей не может простить общественность: мол, деньги зарабатывает тут, а шикует на них там. Кроме того, она сотрудничает со сбежавшей из страны Чулпан Хаматовой, играла с ней в одном спектакле за границей.

По материалам сайта KP.RU