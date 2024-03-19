Долина заявила, что у ее первого мужа на почве алкоголизма началось психическое расстройство: «Он не видит, что перед ним дочь»

Лариса Долина три раза была в браке. Обычно певица редко говорит о личной жизни. У нее есть дочка Ангелина, которая родилась от первого мужа — джазового музыканта Анатолия Миончинского.

В интервью Наталье Подольской артистка вспомнила, как сначала малышка заболела желтухой, когда родилась. Ей пришлось выкрасть ее из больницы. А когда Ангелина училась в Лондоне, то попала в плохую компанию, поэтому Долиной пришлось вернуть ее в Москву. А вот с отцом певица ей не запрещала общаться, но не советовала, так как Миочинский стал много выпивать.

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