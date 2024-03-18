Перенесшая операцию Кудрявцева на костылях появилась на съемках: «Пора выходить на работу»

Напомним, что в феврале Лера получила травму, когда репетировала танец. Она попала в больницу с сильной болью. Оказалось, что телеведущая порвала коленную связку. Ей сделали операцию и заверили, что следов от швов не останется.

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Однако реабилитация потребует много времени. Несколько недель она почти не вставала в постели. Ее отрадой стала дочка Мария, которая для нее устраивала домашние представления. Восстановление займет около трех месяцев, но Кудрявцева решила, что уже может вернуться на работу.