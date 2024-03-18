Перенесшая операцию Кудрявцева на костылях появилась на съемках: «Пора выходить на работу»

Лера Кудрявцева 18 марта решила вернуться на работу. Она отправилась на съемки передачи «Секрет на миллион». В студии блондинка предстала в черном сарафане в пол. Она передвигалась с помощью костылей. Примечательно, что команда ее сопровождала. Телеведущая села за свой стол и показала коленку, которая перебинтована эластичным бинтом. Члены команды стали расспрашивать звезду.
«Месяц на больничном. Пора выходить на работу», – заявила она.
Напомним, что в феврале Лера получила травму, когда репетировала танец. Она попала в больницу с сильной болью. Оказалось, что телеведущая порвала коленную связку. Ей сделали операцию и заверили, что следов от швов не останется.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Однако реабилитация потребует много времени. Несколько недель она почти не вставала в постели. Ее отрадой стала дочка Мария, которая для нее устраивала домашние представления. Восстановление займет около трех месяцев, но Кудрявцева решила, что уже может вернуться на работу.