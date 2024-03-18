Швыдкой попрощался с Ширвиндтом: «Второго человека такого не было в России со времен Балиева

18 марта поклонники, коллеги и друзья прощаются с Александром Ширвиндтом. Народный артист умер от проблем с сердцем в больнице 15 марта.

На прощание к Театру сатиры, президентом которого являлся 89-летний Александр Ширвиндт, подошел экс-министр культуры РФ Михаил Швыдкой.

«Второго человека такого не было в России со времен Никиты Балиева. Он был больше чем артист, больше чем режиссер, больше чем писатель. Он всегда был уникальным, отдельным человеком. Он мог иронично говорить о многих, никого не обижая. И за почти 90 лет жизни он ни разу не испортил себе биографию», — сказал он.