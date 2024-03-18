Очередь на прощание с Александром Ширвиндтом растянулась до метро

В понедельник, 18 марта, в Москве началось прощание с народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом. Траурная церемония должна была начаться в 13:00, но уже после 11:00 к Театру сатиры пошли толпы людей.

Все с цветами, у многих слезы на глазах.

Количество людей растянулось до самого метро.

В театр поклонников пока не пускают, но гроб с артистом уже привезли. На месте дежурят полицейские патрули и скорая помощь — на случай, если кому-то станет плохо.

Есть информация, что проводить в последний путь Александра Ширвиндта приедут высокопоставленные гости.

Наш корреспондент следит за развитием событий.

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