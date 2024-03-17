Алексей Ягудин о допинге Камилы Валиевой: «Не верю, что она сама принимала это»

Прославленный фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался в поддержку юной фигуристки Камилы Валиевой, которая дисквалифицирована из-за допинга.

Алексей Ягудин дал понять, что придерживается той же точки зрения, что и знаменитый тренер и его наставница Татьяны Тарасова. Камила Валиева не могла сама принимать допинг. Для спортсмена очевидно, что фигуристка делала это под контролем взрослых. В этой истории, как отметил Алексей Ягудин, очень много вопросов осталось без ответа.

«Не верю, что она сама принимала это», - прокомментировал Алексей Ягудин.

Ягудин задался вопросом, например, о том, что если препарат принимал дедушка Валиевой, почему он не дал показания в суде.

Алексей Ягудин признался также, что удивлен таким строгим вердиктом Спортивного арбитражного суда. Четыре года дисквалификации, это, по словам Ягудина, максимум, который могли дать.

По материалам YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка»

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».