Таня Мусульбес и Рома Капаклы впервые увидели будущего малыша на УЗИ

Бывшие участники «Дома-2», Татьяна Мусульбес и Роман Капаклы на днях вернулись в Москву с Бали. Пера первым делом отправилась по врачам. Таня Мусульбес находится на пятом месяце беременности. И будущие родители сделали УЗИ, во время которого впервые увидели своего малыша.

Во время исследования парочка вела себя довольно эмоционально. Оба весело смеялись, а Рома Капакпы отпускал неуместные шутки. Вероятно, от волнения.