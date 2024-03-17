Таня Мусульбес и Рома Капаклы впервые увидели будущего малыша на УЗИ

Бывшие участники «Дома-2», Татьяна Мусульбес и Роман Капаклы на днях вернулись в Москву с Бали. Пера первым делом отправилась по врачам. Таня Мусульбес находится на пятом месяце беременности. И будущие родители сделали УЗИ, во время которого впервые увидели своего малыша.
Во время исследования парочка вела себя довольно эмоционально. Оба весело смеялись, а Рома Капакпы отпускал неуместные шутки. Вероятно, от волнения.
«У него паника! Дергается, да? Доброе утро!» - поздоровался с ребенком Капаклы.
«Мы не дергаемся, мы шевелимся», - поправила врач будущего папашу.
УЗИ будущего малыша Мусульбес и Капаклы. Фото: соцсети Тани Мусульбес
После УЗИ врач передала будущим родителям конверт, в котором запакован листик с информацией о поле ребенка Мусульбес и Капаклы.
«Вообще, наш врач пол ребенка знает давно. Мы присылали анализы ДНК. Там все хорошо. Но ребеночек у нас почему-то все время спит, причем так вальяжно», - поделилась Таня Мусульбес.