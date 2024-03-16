Григорий Лепс высказался о возвращениии Лолиты Милявской после бойкота: «Она хороший человек»

Григорий Лепс редкий гость на светских раутах. Но 16 марта он отправился на премию «Виктория», которая состоялась в Москве. Для выхода в свет певец облачился в смокинг с галстуком. В центре событий побывал корреспондент Teleprogramma.pro. Лепс признался, что будет соблюдать пост. А также он прокомментировал ситуацию, в которой побывала Лолита Милявская.

Напомним, что после вечеринки Насти Ивлеевой она осталась без концертов, а также ей объявили бойкот на телевидении. Но на днях стало известно, что она возвращается. Певица станет одной из ведущих «Премию Муз-ТВ 2024. Возвращение».

Лепс дал понять, что только рад за коллегу. Он не видит ничего в плохого в том, что сделала звезда.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».