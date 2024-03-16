Ольга Бузова высмеяла Даву в шоу «Сокровища императора»: «Позеленел, поправился»

Ольга Бузова в шоу «Сокровища императора» высмеяла своего экс-бойфренда Давида Манукяна, который появился на проекте в качестве участника. Телеведущая не смогла сдержаться, когда у звезд во втором выпуске было очередное испытание. Блогеру Даве нужно было выполнить его в костюме зеленой лягушки.

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Дава не справлялся с задачей, и Бузова обратилась к нему, чтобы разрядить обстановку. Но получилось, что подняла на смех своего бывшего.

«Ты посмотри, как меняются мужчины после расставания со мной — позеленел, поправился!» - произнесла в адрес Давы в костюме лягушки Бузова.

Помогал Манукяну брат Арман, они в паре борются за приз в шоу. И Дава спросил Бузову, получится ли у них пройти дальше или нет. И тут поющая телеведущая тоже не сдержалась.

«У нас с тобой ничего не вышло. Я не знаю, выйдет ли у вас здесь!» - посмеялась Бузова.

Второй выпуск покажут в эфире ТНТ уже 17 марта. А подколы Бузовой - это, к слову, не первые насмешки в адрес Манукяна на проекте. В первом выпуске звезда обращалась к напарнику Манукяна, намекая, что тот может оказаться ненадежным партнером.

«А ты не боишься, Арман, что Давид в любой момент может соскочить? Потом будешь китайскую лапшу с ушей снимать? Просто были случаи уже, поэтому и спрашиваю» - говорила звезда.

Сам Манукян признавался, что при встрече с бывшей у него то и дело екает в груди. Шоу «Сокровища императора», кстати, стали первой площадкой, на которой экс-возлюбленные встретились после расставания в 2021 году.

По материалам сайта Voice