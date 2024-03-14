Дочка Юдашкина призналась, что внесла в бизнес отца новые тренды: «Я не он и не буду им»

Уже почти год прошел с момента, как умер Валентин Юдашкин. Его семье потребовалось время, чтобы прийти в себя. Жена модельера Марина все чаще ездит в Дубай, чтобы быть рядом с внуками Аркадием, Анатолием и Агатой.

А вот недавно она дала интервью вместе с дочкой Галиной. Вдова Юдашкина отметила, что наследница очень похожа на папу, особенно характером. Теперь его Модный дом возглавляет дочка. Работники компании признаются, что она очень строгая, за всем следит, но выступает больше в руководящей должности и вносит креатив.

«Меня в основном все обвиняют, что это не творчество, что творчество ушло. Я понимаю. Я не он и не буду им. Он был потрясающий художник. Он видел свет, фактуру. Я так не могу сделать. То что я сделала, это оставила какие-то его силуэты, модели, технику, вышивку, переработала это все на сегодняшние тренды. Все равно, время поменялось. Люди уже не хотят то, что было 10 лет назад. Они хотят сегодняшний день. Поэтому нам надо было внедрить Юдашкина в сегодняшний тренд. Это тоже нелегко», — поделилась Галина в YouTube-канале «Модный подкаст».

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Она добавила, что поменялась линейка и повседневной одежды. Наследница Юдашкина хочет сохранить женственность, которую так любил в силуэтах модельер. Галина не стала отрицать, что, возможно, согласится на коллаборация с каким-то дизайнером.