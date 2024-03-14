Продюсер Максим Фадеев назвал Полину Гагарину самой сложной участницей «Фабрики звезд»

Максим Фадеев за годы своей работы многим молодым исполнителям помог стать знаменитыми. Примечательно, что с некоторыми подопечными потом у него произошел разлад. На этот раз он вспомнил про «Фабрику звезд – 2», которую продюсировал. Его спросили, кто из участников был самым сложным. И он назвал победительницу проекта Полину Гагарину.

«Я думаю, что Гагарина. Она была самая молодая и самая сложная», — признался продюсер. «Я сразу понял, что это не мой человек. Я не знал, что с ней делать. Поэтому, наверное, и разошлись», — также добавил он.

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Более того, Фадеев не считал ее самой сильной на проекте. Оказалось, что самой сильной он считал Елену Терлееву. Ранее Максим рассказал, что голос Глюк’оZы не принадлежит Наталье Ионовой. Изначально ее позвали в проект в качестве актрисы. По словам продюсера, ни с кем из бывших подопечных он не поддерживает отношения.