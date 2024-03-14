Галкин* отметился на прогулке с подросшими двойняшками Лизой и Гарри в Европе

Максим Галкин* обычно много гастролирует. Не так давно он ездил в Лавтию, а на днях дал концерт в Сербии. Но 14 марта юморист выложил кадры с детьми. Он вернулся домой. По всей видимости, артист вместе с женой Аллой Пугачевой проводят время в Израиле. На улицах города среди пальм Галкин* шел в шортах и кофте. На свои плечи он усадил 10-летнего сына Гарри. Мальчик был этому очень рад.
«Уступите дорогу великану», — просил мальчик.
От них не отставала малышка Лиза. Она была в джинсах-кюлотах и желтой футболке. Скорее всего, кадры сделала Пугачева. Они шли по улице, когда уже стемнело.
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Пользователи Сети заметили, что двойняшки подросли. Супруги стали их редко показывать после своего переезда из России. Лиза и Гарри стали ходить в местную школу.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.