Галкин* отметился на прогулке с подросшими двойняшками Лизой и Гарри в Европе

Максим Галкин* обычно много гастролирует. Не так давно он ездил в Лавтию, а на днях дал концерт в Сербии. Но 14 марта юморист выложил кадры с детьми. Он вернулся домой. По всей видимости, артист вместе с женой Аллой Пугачевой проводят время в Израиле. На улицах города среди пальм Галкин* шел в шортах и кофте. На свои плечи он усадил 10-летнего сына Гарри. Мальчик был этому очень рад.

«Уступите дорогу великану», — просил мальчик.

От них не отставала малышка Лиза. Она была в джинсах-кюлотах и желтой футболке. Скорее всего, кадры сделала Пугачева. Они шли по улице, когда уже стемнело.