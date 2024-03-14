Этери Тутберидзе потребовала от Татьяны Тарасовой извинений: «Это уже намеренная клевета»

Тренер Камилы Валиевой Этери Тутберидзе потребовала официальных извинений от своей коллеги Татьяны Тарасовой. Об этом наставница звезд фигурного катания объявила у себя в соцсети после слов Татьяны Анатольевны о том, что никто из атлетов не будет принимать никаких таблеток из рук лекарей, их «может дать только тренер», поскольку без спортивных наставников, мол, в спорте не делается ничего.

«Хочется проигнорировать, чтобы не замараться от этой грязи. Но это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя все списывать на возраст. Татьяна Анатольевна, на этот раз я жду от вас официальных извинений», - заявила тренер.

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Высказывания Тарасовой касались истории со скандальным делом Камилы Валиевой, которую Спортивный арбитражный суд признал виновной в употреблении запрещенного в спорте лекарственного вещества. Фигуристку лишили медалей и титулов, а также на 4 года отстранили от фигурного катания. Татьяна Тарасова ранее уже комментировала произошедшее: она заверила, что, окажись в подобной ситуации, взяла бы вину на себя, но сняла бы ответственность за это с ребенка. Против Тутберидзе также выступила жена Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская, которая назвала слова тренера о случившемся высокомерием.