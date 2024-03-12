Шишкова призналась, что ее дружба с Дуровым не переросла в роман: «Он такой же закрытый, как и я»

Алена Шишкова в свое время была очень популярной. После длительных отношений с Тимати она перестала говорить о личной жизни. Модель занималась своим здоровьем, участвовала в фотосессиях и растила дочку Алису. Но ее не раз видели в компании Павла Дурова. Они были вместе в Дубае, а потом в Париже. Бизнесмен даже создал стикеры с ее изображением в своем приложении Telegram. Однако лишь теперь блондинка рассказала, что их связывало.

По словам Алены, они дружили. Модель вспомнила, что после переписки позвала Дурова на свой день рождения, когда была в ОАЭ. И тогда у них завязалось близкое общение. По ее словам, они часто вместе отправлялись в поездки. Но зачастую программист просто сидел в своем ноутбуке и решал рабочие вопросы.

«Может, и был намек на роман, но он очень закрытый, такой — весь в себе, и я тоже такой же человек. Люблю личное пространство, не люблю, когда меня тискают, трогают. В тот момент я вообще не была готова к отношениям, и он, видимо, тоже. Просто нам было интересно вместе», — отметила Шишкова в YouTube-канале Надежды Стрелец.

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Теперь они уже редко общаются. Алена отметила, что у нее появился возлюбленный, когда она еще путешествовала с Дуровым. Но теперь модель уже в новых отношениях, которые только зарождаются.