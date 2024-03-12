Татьяна Тарасова заявила, что только тренер мог дать таблетку с допингом Камиле Валиевой

Недавно Камила Валиева ждала решения по делу о допингу, которое завели еще три года назад. Спортивный арбитражный суд уже дал ей 4 года, отсранив от участия в соренованиях, а такж лишив наград, включая олимпийского золота. Однако была подана апелляция, поэтому дело может получить продолжение. Ситуацию прокомментировала заслуженный тренер Татьяна Тарасова.

Она посетила передачу «Жизнь и судьба» Бориса Корчевникова, где сделала громкое заявление. Она дала понять, что если был допинг, то в этом виновата Этери Тутберидзе, которая тренировала фигуристку.

Тарасова считает, что нарушение было.

«Ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку. Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку? Без тренера у нас ничего не делается», – сказала она.

Также Татьяна Анатольевна отметила, что лишь от тренера зависит, вернется ли Валиева на лед. Она считает, что фигуристка ни в чем не виновата, поэтому должна продолжать выступать.