Татьяна Тарасова заявила, что только тренер мог дать таблетку с допингом Камиле Валиевой

Татьяна Тарасова обвинила Этери Тутберидзе в проблемах с допингом у Камилы Валиевой. Фото: Global Look Press

Тренер Татьяна Тарасова высказалась о допинге фигуристки Камилы Валиевой в эфире у Бориса Корчевникова.

Недавно Камила Валиева ждала решения по делу о допингу, которое завели еще три года назад. Спортивный арбитражный суд уже дал ей 4 года, отсранив от участия в соренованиях, а такж лишив наград, включая олимпийского золота. Однако была подана апелляция, поэтому дело может получить продолжение. Ситуацию прокомментировала заслуженный тренер Татьяна Тарасова

Она посетила передачу «Жизнь и судьба» Бориса Корчевникова, где сделала громкое заявление. Она дала понять, что если был допинг, то в этом виновата Этери Тутберидзе, которая тренировала фигуристку.

Тарасова считает, что нарушение было.

«Ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку. Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку? Без тренера у нас ничего не делается», – сказала она. 

Также Татьяна Анатольевна отметила, что лишь от тренера зависит, вернется ли Валиева на лед. Она считает, что фигуристка ни в чем не виновата, поэтому должна продолжать выступать. 

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