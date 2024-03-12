Анна Asti призналась, что не может нормально ходить после операции на ступнях

Анна Asti после вечеринки Насти Ивлеевой пропала с экранов, а также не пела. Но она выступила в Международный женский день на ВДНХ, что стало ее триумфальным возвращением. Однако теперь певица снова уйдет в тень и не будет выступать. Она рассказала о проблемах со здоровьем.

Оказалось, что артистка сделала операцию на обеих ногах. Она хромала, когда в последний раз представала на публике. В связи с этим звезда решила перенести свой тур, который был намечен на март. По словам Анны, она просто не сможет два часа стоять на сцене, так как одна нога у нее сильно болит.

«Я до последнего рвалась и пыталась работать, но в последний раз уходила со сцены со слезами на глазах. Иногда есть обстоятельства, которые от меня не зависят, и в этом случае я не могу на это никак повлиять», — заявила она.

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Примечательно, что Asti не стала объяснять, зачем была проведена операция на ногах. Ранее она сделала несколько пластических операций. Певица прибегала к моделированию фигуры.