Долина заявила, что пора забыть про вечеринку Ивлеевой: «Их наказали и так!»

Больше двух месяцев прошло с момента, как Настя Ивлеева устроила вечеринку, которая обернулась скандалом. Филипп Киркоров лишь недавно смог возобновить выступления и начать сниматься на телевидении.

А вот Лолита Милявская, Анна Asti и другие гости вечеринки остались без работы. Хотя многие из них публично извинились в соцсетях, их преследуют проблемы. Общественные деятели даже просят запретить их выступления, а некоторых звезд хотят лишить званий. Но Лариса Долина считает, что они уже понесли наказание.

«Это уже лишнее. Их наказали и так! Потому что из самых главных новогодних эфиров их убрали — чем не наказание? Зачем дальше? Что еще придумывать? Это уже слишком! У нас не бывает середины… Ну, ошиблись. Мне кажется, все извинились, уже надо эту тему закрыть», — заявила певица.

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Об этом она сказала в беседе с Екатериной Стриженовой в эфире Первого канала. Долина также посчитала, что устраивать такие мероприятия неуместно, когда в мире неспокойно. По мнению певицы, поводов для вечеринок бывает огромное количество, но всегда нужно выбирать, куда идти стоит.