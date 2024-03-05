Максим Фадеев впервые признался, что Наталья Ионова никогда не пела в проекте Глюк'oZa

Максим Фадеев решил ответить на вопросы поклонников. Они были связаны с артистами, которых ранее он продюсировал. Примечательно, что Максим лишь Линду назвал своей гордостью, но также и разочарованием. Он отметил, что певица была его первым проектом.

Ужасом своей жизни продюсер назвал группу «Серебро». А также впервые он раскрыл секрет Глюк'oZы. Сначала никто не знал, как выглядела исполнительница, а потом на сцене стала появляться Наталья Ионова. Но Фадеева заявил, что она никогда не пела, поэтому у Глюк'oZы другой голос.

«Да, это не Ионова. Голос Глюк'oZы не принадлежит Ионовой. Наталья Ионова была приглашена в проект в качестве актрисы. Так как до этого она снималась в «Ералаше», — пояснил он.

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К слову, теперь Наталья все чаще снимается в кино. Но она также поет на сцене. В 37 лет артистка активно строит карьеру и воспитывает двух дочек.