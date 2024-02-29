Сын Бари Алибасова сообщил, что отца выпишут из больницы на этой неделе: «Не парализован, говорит, узнает»

Бари Алибасов попал в больницу в Москве. Сначала отмечалось, что у него мог случиться инсульт. Однако сын продюсера Бари Баривич рассказал, что врачи вовремя помогли его отцу, поэтому инсульта удалось избежать. Также он в беседе с Teleprogramma.pro признался, что все слухи про проблемы с памятью и частичный паралич тела ложь. Более того, наследник создателя группы «На-На» уверен, что его папу уже на днях отправят домой.

Алибасов-младший также уточнил, что выписка должна состояться 1 марта. Она объявил диагноз отца: неподтвержденный инсульт. Также отмечается, что Бари Каримович уже попросил жену привезти ему котлеты. Также он собирается на съемки.

«Он может двигаться, не парализован, говорит, узнает», — заверяет сын знаменитости.

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Телевизионщики, которые вели переговоры о съемках семьи Алибасова, заявили сайту KP.RU, что у продюсера был микроинсульт, который не дал никаких побочек. Также они добавили, что есть вероятность того, что звезду на съемки привезут в инвалидном кресле.