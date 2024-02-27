«Малахов знает?»: россияне гадают, кто родил ребенка Гогену Солнцеву

Гоген Солнцев прославился благодаря участию в шоу «Прямой эфир». Он не раз обсуждал личную жизнь с Андреем Малаховым. Но после развода с пожилой избранницей Екатериной Терешкович шоумен пропал с экрана. Он успел развестись с ней и устроить свадьбу с ее дочкой Полиной. Но и этот союз оказался не крепким. А летом 2023 года артист демонстрировал в соцсетях фото с новой невестой.
Он представил всем 83-летнюю даму. Но подробностей отношений никто не узнал. А 27 февраля неожиданно Солнцев выложил кадр с младенцем, которого нежно держит за ручку. При этом он продемонстрировал обручальное кольцо на своем пальце.
«В моей жизни не было большего счастья, чем это... Мы сотворили самое большое чудо на свете!» — заявил актер.
Гоген Солнцев намекнул, что стал папой. Фото: соцсети Гогена Солнцева
Заявление Гогена привело в замешательство его подписчиков. Многие не могли поверить, что он остепенился и стал папой. Другие стали гадать, кто родил ему ребенка. Большая часть поклонников предположила, что это могла сделать Терешкович, но ей уже почти 70 лет, поэтому сама родить она не могла. В таких случаях пары порой прибегают к услугам суррогатного материнства.
«А кто мать?» — уточнила lukasheva75.
«Малахов знает?» — с иронией спросила olgaskatskaya.
«Теперь можно и к Малахову на передачу», – согласилась liana_likawww.
«Катя родила наконец-то», — стала шутить nastya___mak.
«Это прекрасно. А кто мать-то? Неужели Катюха», — написала natavik66.
«Вот это неожиданно», — призналась nelyakhleborodova.
«Малахов уже дописывает сценарий к новому выпуску», — уверена di_karka07.
Гоген Солнцев часто осуждал и ругал Екатерину Терешкович, обвинял ее в алкоголизме. Фото: соцсети Гогена Солнцева
Пока Солнцев предпочитает не раскрывать подробности своего отцовства. Но среди его знакомых тоже нашлись те, кто не верит артисту.
«Никаким отцом он не стал! Я вас умоляю. Это вброс для новой программы. Уверена, что потом выяснится, что он просто крестный», — высказалась продюсер Диана Бичарова, которая знает шоумена, пишет KP.RU.
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Также фанаты предположили, что он мог усыновить ребенка. Однако никто не может догадаться, с кем теперь состоит в отношениях Гоген. Преданные поклонники надеются, что он воссоединился с Екатериной. Их пара бурно выясняла отношения на телевидении.
Гоген Солнцев с невестой. Фото: соцсети Гогена Солнцева
Но также есть вероятность, что он воссоединился с дочкой Трешекович. Полиной. Напомним, что брак Гогена с пожилой женой длился с 2018 по 2021 год,. И тогда они мечтали стать родителями. Позже он упрашивал в этом помочь падчерицу Полину, но она не захотела рожать ребенка.
А вот как Солнцев повел себя дальше — неизвестно. У него была пышная свадьба с Полиной спустя месяц после развода с Екатериной. Но потом он перестал рассказывать о личной жизни. И с пожилой дамой, которую шоумен называл невестой в прошлом году, он больше нигде не появлялся. Поклонники ждут, что Гоген придет в шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» и все расскажет.
В свое время, когда Терешкович полностью парализовало, Солнцев возил ее по врачам и во всем помогал. А потом он заявил, что готов ей купить место на кладбище. В этом году ей исполнится уже 69 лет.