«Малахов знает?»: россияне гадают, кто родил ребенка Гогену Солнцеву

Но также есть вероятность, что он воссоединился с дочкой Трешекович. Полиной. Напомним, что брак Гогена с пожилой женой длился с 2018 по 2021 год,. И тогда они мечтали стать родителями. Позже он упрашивал в этом помочь падчерицу Полину, но она не захотела рожать ребенка.

А вот как Солнцев повел себя дальше — неизвестно. У него была пышная свадьба с Полиной спустя месяц после развода с Екатериной. Но потом он перестал рассказывать о личной жизни. И с пожилой дамой, которую шоумен называл невестой в прошлом году, он больше нигде не появлялся. Поклонники ждут, что Гоген придет в шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» и все расскажет.

В свое время, когда Терешкович полностью парализовало, Солнцев возил ее по врачам и во всем помогал. А потом он заявил, что готов ей купить место на кладбище. В этом году ей исполнится уже 69 лет.