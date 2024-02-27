Ксения Бородина сообщила, что купила носки за 40 тысяч рублей

Светская львица Ксения Бородина любит хвастаться перед подписчиками дорогими покупками. Бывшая ведущая «Дома-2» выложила в соцсетях видео, где ее подружка рассказывает о дорогой покупке Ксении — носках за 40 тысяч рублей.

«Я же не виновата, что в Chanel такие цены», — гордо заявила Бородина.

Далее девушки смеются и продолжают отдыхать.

При этом многие подписчики вспомнят, как та же Бородина критиковала модный дом Chanel за то, что они ушли с российского рынка. Тогда телеведущая заявляла, что не будет покупать их продукцию.

Но, как говорится, не прошло и года…

Бородина обожает провоцировать подписчиков своим дорогим образом жизни.

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