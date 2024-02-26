Лариса Гузеева испугала мужа: «Зимой вышла босиком на балкон и пар пошел как от кобылы»

Лариса Гузеева честно призналась, что не любит носить носки. По ее словам, у нее с детства никогда не мерзнут ноги.

«У нас в роду такое - у всех Гузеевых горят ноги. Однажды даже мужа испугала. Зима. Я беременная. Выхожу на балкон босиком, а от меня пар идет как от кобылы», - посмеялась ведущая «Давай поженимся!».

Супруг, по ее словам, не знал, как на это реагировать.

Гузеева добавила, что и у ее детей - то же самое. Всегда горячие руки и ноги.

«Даже зимой когда в машине едут, стекла же ледяные. Они постоянно ладошки отпечатывают. Как будто пар так выпускаем все», - добавила артистка.

У Ларисы Гузеевой, напомним, двое детей от разных браков. Сын Георгий и дочь Ольга.

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