Митя Фомин рассказал про полученную в Самарканде травму: «Доктора не понимали, что происходит»

Певец Митя Фомин на съемках шоу «Выжить в Самарканде» получил травму. Он нарушил технику безопасности и стал разгребать разрушенную кирпичную стену руками и сам не понял, как повредил палец. Появилась боль, снял перчатку — а там кровоточащий рассеченный палец.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

С момента съемок прошло уже довольно много времени, и травма уже зажила, но серия реалити с происшествием вышла на экран совсем недавно. Поэтому публика искренне переживает артиста. На шоу «Золотой граммофон» Фомин рассказал, что произошло и как ему спасали палец в местной больнице.

«Было ощущение, что по нему как будто кувалдой ударили. Я буквально видел свою кость. Палец зашивали, это я тоже видел. Было три стежка. Меня привезли в местную больницу в белом халате, в белых тапочках. Я шел по коридору с окровавленным пальцем, вокруг были камеры. Доктора не понимали, что происходит. Думали, обход. В итоге палец мне зашил такой опытный советский врач», — поделился артист.

Кроме того, на палец наложили гипс, поскольку у него диагностировали множественный оскольчатый открытый перелом фаланги мизинца. Сейчас уже все зажило, с самим пальцем все в порядке.