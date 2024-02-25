Юлия Савичева о «Новой Фабрике звезд»: «Мне кажется, это пойдет»

Телеканал ТНТ уже в следующее воскресенье, 3 марта, покажет премьерную программу проекта «Новая Фабрика звезд». Поклонники ждут шоу с нетерпением, надеясь, что возрожденный проект откроет стране новые имена талантливых исполнителей.

Певица Юлия Савичева, которая была финалисткой второго сезона шоу «Фабрика звезд», поделилась своим мнением по поводу возрождаемого проекта.

Вокалистка уверена, что у нового шоу отличные перспективы.

«Мне кажется, сейчас это будет актуально. Это пойдет. Потому что несколько раз пытались перезапустить проект. Это было не очень рейтингово. А сейчас, как видите, возвращается в моду период конца 90-х-начала 2000-х годов. Это отражается в музыке. Думаю, что такой же интерес будет и к «Фабрике» сейчас опять. Может, не настолько глобально, как раньше, но будет», - поделилась Юлия Савичева во время «Золотого граммофона».