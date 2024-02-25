Филипп Киркоров сделал признание: «Я сам себя отменил. Я устал от самого себя, каким был в последнее время»

В Санкт-Петербурге в это воскресенье, 25 февраля, проходит концерт «Золотой граммофон». Вместе с Николаем Басковым и Еленой Север его ведет поп-король Филипп Киркоров, который совсем недавно вернулся в публичное пространство и на экраны телевизиров. Оттуда он исчез, напомним, после участия в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой.
Филипп Киркоров признался, что извлек для себя уроки из произошедшей с ним под занавес 2023 года истории, когда он вошел «не в ту дверь».
«Нам что-то дано не за что-то, а для чего-то. Мы проходим какие-то испытания, накапливаем опыт для того, чтобы, может быть, сделать новое шоу, новую программу, спектакль, другое действо, придумать новую форму. Главное меняться, удивлять, достучаться до зрителя, до сердец. Что-то получается, что-то – не очень. Иногда не в ту дверь зайдешь… Главное, чтобы эти двери, окна отрывались, а не закрывались», - философски заметил Филипп Киркоров.
Филипп Киркоров теперь выглядит так. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
Филипп Киркоров дал понять, что проделал большую работу над собой. И теперь поклонники могут быть уверенными в том, что увидят совершенно нового Филиппа Киркорова, у которого будет абсолютно другое, чем прежде, реноме.
«Думал, читал, сам с собой разговаривал., - рассказал, чем занимался в тот момент, когда его отлучили от экранов и отменили концерты, Филипп Киркоров. - С самим собой побыть редко удавалось в последнее время. Гонка меня истощила. Нужно было взять тайм-аут. Я сам себя отменил. Я устал от самого себя, каким я был в последнее время. Мне стало скучно с самим собой. Нужно было немного подумать о той форме, которую хотелось бы донести до моего зрителя».