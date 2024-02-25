Филипп Киркоров сделал признание: «Я сам себя отменил. Я устал от самого себя, каким был в последнее время»

В Санкт-Петербурге в это воскресенье, 25 февраля, проходит концерт «Золотой граммофон». Вместе с Николаем Басковым и Еленой Север его ведет поп-король Филипп Киркоров, который совсем недавно вернулся в публичное пространство и на экраны телевизиров. Оттуда он исчез, напомним, после участия в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой.

Филипп Киркоров признался, что извлек для себя уроки из произошедшей с ним под занавес 2023 года истории, когда он вошел «не в ту дверь».