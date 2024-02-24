Сын певицы Валерии сжег все свои брендовые кроссовки: «Похожу, пожалуй, босиком»

Арсений Шульгин является младшим сыном певицы Валерии. Он давно занимается своим бизнесом и успел заработать миллионы рублей. Неожиданно 24 февраля наследник артистки решил провести акцию.

Он сжег в заснеженном поле все свои брендовые кроссовки, а потом взорвал их. Арсений даже снял кеды, в которых стоял. Он буквально пустил на ветер крупную сумму денег, так как одна пара кроссовок может стоить 200 тысяч рублей, 300 тысяч рублей и даже больше.

«Gucci, Nike, Adidas, New Balance — все ушли? Не беда. Сделаем свое. А пока похожу, пожалуй, босиком», – написал Шульгин.

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Примечательно, что на пост бизнесмена не отреагировала мама. Валерия зачастую носит брендовые вещи на съемках шоу и в обычной жизни. Возможно, что она тоже решится последовать примеру наследника.