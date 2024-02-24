Сын певицы Валерии сжег все свои брендовые кроссовки: «Похожу, пожалуй, босиком»

Валерия не отреагировала на поступок сына. Фото: Global Look Press

Арсений Шульгин совершил «огненную» акцию. Сын Валерии решил показать, что обойдется без брендов, которые ушли из России.

Арсений Шульгин является младшим сыном певицы Валерии. Он давно занимается своим бизнесом  и успел заработать миллионы рублей. Неожиданно 24 февраля наследник артистки решил провести акцию. 

Он сжег в заснеженном поле все свои брендовые кроссовки, а потом взорвал их. Арсений даже снял кеды, в которых стоял. Он буквально пустил на ветер крупную сумму денег, так как одна пара кроссовок может стоить 200 тысяч рублей, 300 тысяч рублей и даже больше. 

«Gucci, Nike, Adidas, New Balance — все ушли? Не беда. Сделаем свое. А пока похожу, пожалуй, босиком», – написал Шульгин. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Примечательно, что на пост бизнесмена не отреагировала мама. Валерия зачастую носит брендовые вещи на съемках шоу и в обычной жизни. Возможно, что она тоже решится последовать примеру наследника. 

Читайте также