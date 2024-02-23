Актриса фильма «Холоп» Ольга Дибцева родила вторую дочку

Актриса Ольга Дибцева, знакомая большинству поклонников по своей роли в фильме «Холоп», вновь стала мамой. 13 февраля Ольга Дибцева родила дочку.

Новорожденная малышка стала вторым ребенком актриса. У Ольги Дибцевой есть старшая дочка Серафима, девочке 4 года. Девочка родилась в браке Дибцевой с Романом Бочаровым. Этот союз распался.

Ольга Дибцева встретила другого мужчину, перед появлением дочери пары на свет, влюбленные расписались в ЗАГСе и успели переехать жить в новый загородный дом. Пышная свадьба, как ожидается, состоится будущим летом.

Напомним, Ольга Дибцева скрывала вторую беременность до последнего. Актриса предстала с округлившимся животом на публике в конце декабря, когда пришла на светскую премьеру второй части фильма «Холоп».

Ольга Дибцева для красной дорожке выбрала просторное черное платье, которое не скрыло ее в тот момент уже очень внушительные формы.

По материалам starhit.ru

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