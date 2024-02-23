64-летняя Надежда Кадышева вспомнила о своем успехе: «В Америке собирали полные залы»

Певице Надежде Кадышевой первого июня этого года исполнится 65 лет. Больше трех десятков лет из них исполнительница является солисткой коллектива «Золотое кольцо». В 1988 году ансамбль специально для Надежды Кадышевой создал муж певицы Александр Костюк. Но в конце 80-х а-ля народные песни не пользовались успехом в СССР.

Музыканты поехали покорять Америку и сумели добиться колоссального успеха за океаном. Надежда Кадышева до сих пор вспоминает о том времени с восторгом. Первые большие деньги она и ее муж заработали именно в США.

«В Америке мы собирали полные залы, выпустили первые диски, стали нормально зарабатывать», - поделилась Надежда Кадышева.

Певица рассказала, что в США поклонники ходили за ней буквально толпами, и переезжали из одного штата в другой, чтобы вновь попасть на концерт.

По материалам prozvezd

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