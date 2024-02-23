64-летняя Надежда Кадышева вспомнила о своем успехе: «В Америке собирали полные залы»

Надежда Кадышева заговорила о былой популярности. Фото: Global Look Press

Певица Надежда Кадышева рассказала, что была популярна за океаном.

Певице Надежде Кадышевой первого июня этого года исполнится 65 лет. Больше трех десятков лет из них исполнительница является солисткой коллектива «Золотое кольцо». В 1988 году ансамбль специально для Надежды Кадышевой создал муж певицы Александр Костюк. Но в конце 80-х а-ля народные песни не пользовались успехом в СССР.

Музыканты поехали покорять Америку и сумели добиться колоссального успеха за океаном. Надежда Кадышева до сих пор вспоминает о том времени с восторгом. Первые большие деньги она и ее муж заработали именно в США.

«В Америке мы собирали полные залы, выпустили первые диски, стали нормально зарабатывать», - поделилась Надежда Кадышева.

Певица рассказала, что в США поклонники ходили за ней буквально толпами, и переезжали из одного штата в другой, чтобы вновь попасть на концерт.

По материалам prozvezd

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