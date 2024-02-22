Вера Брежнева со сцены поблагодарила экс-мужа Константина Меладзе за песни на русском языке

Вера Брежнева уже два года живет за границей. В 2023 году стало известно, что она развелась с Константином Меладзе. Однако теперь певица намекнула, что расставание прошло на хорошей ноте. Композитор разрешил бывшей жене исполнять песни, которые он написал для нее, а также для группы «ВИА Гра».

На этот раз Вера отправилась на гастроли. Она дала концерт в Азербайджане. Во время выступления только одну песню артистка исполнила на родном языке, а остальные были на русском. Звезда даже со сцены обратилась к экс-супругу с благодарностью.

«Мне так хочется сказать огромное спасибо важному человеку в моей жизни, который является автором большинства этих песен, которые вы сегодня слышали. Это Константин Меладзе. Пусть ему сегодня прилетит моя благодарность, потому что столько песен, которые мы любим, которые делают нас счастливыми», — заявила Брежнева, пишет Telegram-канал Shot.

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Напомним, что ранее она предпочитала выступать в Европе. После переезда певица стала жить в Италии, где у нее есть особняк. Теперь она стала чаще давать концерты. В 42 года артистка снова стала свободной. Она вырастила дочку Соню от первого брака и дочку Сару, которой 14 лет.