Юлия Меньшова призналась, что все больше становится похожа на Веру Алентову: «Я смотрю на нее с восторгом»

21 февраля свой день рождения празднует Вера Алентова. Актриса получила много поздравлений. Главные слова прозвучали от ее родных. Дочь актрисы Юлия Меньшова с нежностью обратилась к имениннице. Она призналась, что раньше для нее героем был папа Владимир Меньшов, но с возрастом телеведущая стала осознавать, что главные черты унаследовала от мамы.

«С каждым годом все чаще я слышу: «Господи, как же вы стали похожи на маму! Прямо копия!» Это правда. Я и сама все больше подмечаю нашу схожесть. Причем далеко не только внешнюю», — высказалась Юлия.

Она пояснила, что тоже обладает упорством и дисциплиной. Также артистка любит узнавать все новое. Она вспомнила, как бабушка учила Алентову интеллигентности. По ее словам, нельзя читать чужое письмо, даже если человек находится один на необитаемом острове.

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«Я смотрю на нее с восторгом и гордостью. И пытаюсь равняться на ее невероятную силу духа», — призналась Меньшова.

Напомним, что муж Алентовой Меньшов умер в 2021 году. Он порой снимал супругу в своих фильмах. Режиссер похвалил возлюбленную за роль в фильме «Москва слезам не верит» только спустя 10 лет после премьеры.