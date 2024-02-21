Живущая на Мальте дочь Михаила Задорнова показала девочку, которую родила от ливанца

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Напомним, что с возлюбленным дочка Задорнова познакомилась в Париже. Теперь они вместе живут на Мальте. У них есть старшая дочка, которая еще не ходит в школу. Елена проявляет творческую жилку. Она ведет свои соцсети в стихотворной форме. О свей семье поэтесса говорит редко.