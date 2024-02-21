Живущая на Мальте дочь Михаила Задорнова показала девочку, которую родила от ливанца

Дочка Михаила Задорнова, Елена, давно живет на Мальте. Она является организатором концертов. 20 февраля наследница артиста выложила редкое фото со своей дочкой Алиеной. Женщина поздравила девочку с днем рождения. Однако фото выложила архивное, на котором именинница запечатлена вскоре после рождения. Елена держала крохотную девочку на руках, с нежностью на нее смотря. Отцом малышки является ливанец Али Тартузи.
«С двухлетием, дочур, тебя! Мое ты солнышко мечты!» — написала счастливая мама.
Елена Задорнова с дочкой. Фото: соцсети Елены Задорновой
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Напомним, что с возлюбленным дочка Задорнова познакомилась в Париже. Теперь они вместе живут на Мальте. У них есть старшая дочка, которая еще не ходит в школу. Елена проявляет творческую жилку. Она ведет свои соцсети в стихотворной форме. О свей семье поэтесса говорит редко.
Елена Задорнова с возлюбленным на Мальте. Фото: соцсети Елены Задорновой