Юрий Антонов отказался от гастролей в России: «Чувствую себя не так, как хотелось бы»

Юрий Антонов дал интервью, отметив свое 79-летие. Певец признался, что не стал устраивать пышного праздника, а просто посидел дома за столом с родными. О подарках он решил не рассказывать, так как считает, что это не скромно.

Артист также объяснил, почему больше не намерен устраивать гастроли в России. Он признался, что у него нет желания ездит с концертами.

«В моем возрасте это странно будет», — добавил певец.

Более того, Антонов ранее перенес несколько операций. Он жаловался на боли в ноге. Артист признался, что прежние проблемы до сих пор его тревожат.

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