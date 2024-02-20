Юрий Антонов отказался от гастролей в России: «Чувствую себя не так, как хотелось бы»

Юрий Антонов скромном отметил 79-летие в кругу родных. Фото: Global Look Press

Певец Юрий Антонов заявил, что у нет желания давать концерты.

Юрий Антонов дал интервью, отметив свое 79-летие. Певец признался, что не стал устраивать пышного праздника, а просто посидел дома за столом с родными. О подарках он решил не рассказывать, так как считает, что это не скромно. 

Артист также объяснил, почему больше не намерен устраивать гастроли в России. Он признался, что у него нет желания ездит с концертами. 

«В моем возрасте это странно будет», — добавил певец. 

Более того, Антонов ранее перенес несколько операций. Он жаловался на боли в ноге. Артист признался, что прежние проблемы до сих пор его тревожат. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Чувствую себя не так, как хотелось бы. Но приходится с этим жить», — заявил Юрий Михайлович, пишет «МК».

Читайте также