Костюшкин заявил, что подает в суд на Киркорова

Филипп Киркоров недавно вернулся на телевидение. Он снова стал членом жюри в шоу «Маска». Певец предстал в черном парике с челочкой и очках. Ранее с такой прической он увидел ведущего Вячеслава Макарова на презентации нового сезона проекта и пообещал, что повторит его образ.

Но теперь неожиданно Стас Костюшкин заявил, что артист украл его образ и даже отметил, то ли в шутку, то ли всерьез, что подаст на короля отечественной эстрады в суд. Он публично обвинил звезду в краже образа.

«Я десять лет создавал «Виталика», и на тебе — он взял и все украл. Филипп, встретимся в суде», — высказался Костюшкин.

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Стоит отметить, что на самом деле певец впервые появился перед зрителями в амплуа «Виталика» в шоу «Давай поженимся» в 2019 году. Возможно, что Стас пошутил и не пойдет в суд.