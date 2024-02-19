Алена Блин объяснила, почему на Леру Кудрявцеву свалилось столько бед: «Это исполнилось проклятие Разина»

Воспаление легких, потоп в квартире, расставание с мужем, а теперь – сложный перелом и грядущая операция – все это свалилось на долю Леры Кудрявцевой за неполных три месяца. Теледива сокрушается, чем же она так прогневила Бога, ведь сейчас только и делает, что расхлебывает последствия.

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А вот Алена Блин у себя на YouTube-канале заявила, что догадывается о причинах всех свалившихся на Кудрявцеву бед.

«Я думаю, это исполнилось проклятие токсичного Андрея Разина, который вечно к ней цепляется. «Я ее проклял еще давно, когда еще она суд у меня выиграла в 300 тысяч рублей», - сказал он недавно. А у него плохой глаз, я всегда это знала», - заявила журналистка.

Про «проклятие Разина» в шоу-бизнесе ходят легенды, и продюсер не только Кудрявцевой адресовал нехорошее. Сыпал проклятиями продюсер на головы тех, кто оказался причастен к концерту памяти Юрия Шатунова, который состоялся в октябре прошлого года. Это Лолита, Татьяна Буланова и даже вдова солиста «Ласковый май» Светлана Шатунова.