Ирина Дубцова отреагировала на слова о нечестной победе на «Фабрике звезд»: «Не все продается и покупается»

Певица и автор песен Ирина Дубцова много лет назад стала победительницей четвертого сезона популярного проекта «Фабрика звезд». Не так давно конкурент знаменитости по шоу, Антон Зацепин, который запомнился песней «Ниже ростом только Губин», дал интервью и раскрыл некоторые детали программы.

В частности, он намекнул, что Ирина Дубцова победила на шоу в нечестной борьбе. Якобы, продюсеры надавили на «фабрикантов», намекнув им, что голосовать они должны непременно за Дубцову.

Знаменитости рассказали об этих откровениях Антона Зацепина. Его слова неприятно удивили и зацепили Ирину Дубцову. Певица и автор нескольких хитов заявила, что победила в честной конкурентной борьбе и считает, что заслужила первое место.

«Более того, моя победа дала надежду ребятам из простых семей, с неизвестными фамилиями: не все продается и покупается, можно пройти кастинг на подобные проекты и осуществить свою мечту», - поделилась Ирина Дубцова.

По материалам Youtube-канала Fametime.tv

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