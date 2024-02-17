Мария Погребняк вслед за Евгением Петросяном расшиблась на скользкой улице

Вслед за Евгением Петросяном, упавшим на скользкой московской улице, точно так же получила травму Мария Погребняк. Бывшая жена футболиста пожаловалась, что довольно серьезно расшиблась. У нее под корень поломан ноготь, ссадины на ладонях, а также разбиты колени и теперь болит спина.

«Спасибо всем службам, отдельное — службе очистки дорог», - написала звезда в соцсети.

Обращаться за помощью врачей звезда соцсетей не стала, осталась дома под присмотром сыновей, которые помогают ей восстанавливаться.

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А вот Евгения Петросяна, напомним, падение довело до операции на сломанной руке. Состояние сатирика после вмешательства ухудшилось, и его перевели в реанимацию.