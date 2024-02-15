Уехавшего в США актера Андрея Бурковского убрали из нового фильма «Летучий корабль»

Фильм «Летучий корабль» снял Илья Учитель. Еще недавно сообщалось, что его премьера намечена на 8 марта, но теперь дату премьеры сдвинули на две недели. Оказалось, что режиссеру пришлось заменить троих актеров из-за их позиции касательно того, что присходит в мире. По словам продюсеров картины, съемки были завершены до февраля 2022 года. Однако потом многие сцены пришлось переснимать.

Это касалось актрисы, уехавшей в Киев, а также Андрея Бурковского, у которого была одна из главных ролей. Актер покинул Россию с женой и детьми. Теперь он живет в США.

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«Если кто-то думал, что, покинув проект, он сможет испортить нашим детям праздник, то он ошибался: мы довели проект до завершения и надеемся на успех», — заявили продюсеры сказки, передает ТАСС.

Добавим, что теперь премьера фильма состоится 21 марта. В нем снялись многие селебрили, включая певицу Полину Гагарину.