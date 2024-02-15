Виолетта Чиковани на шоу у Бузовой подралась со звездой «Пацанок»

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Из-за чего беседа превратилась в перепалку, а диван — в поле боя, Чиковани не уточнила. А вот телесные повреждения перечислила. У нее вырван клок волос, поцарапано лицо. Она намерена добиться наказания для обидчицы, поэтому поспешила снять побои.

Шоу «Это нормально?» еще не вышло в эфир, но уже заочно обрело скандальную репутацию. Притом что премьера проекта с Ольгой Бузовой состоится только 19 февраля.