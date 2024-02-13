Продюсер Андрей Разин решил сделать пластическую операцию в США

Андрей Разин решил повторить преображение Брэда Питта. Фото: Global Look Press

Андрей Разин хочет омолодить лицо вслед за Викторией Боней и Брэдом Питтом.

Андрей Разин решил преобразиться. Он заверил, что раньше никогда не делал никаких пластических операций. Но теперь, в 60 лет, продюсер хочет омолодиться вслед за Викторией Боней и Филиппом Киркоровым. 

Он рассказал об этом своим поклонникам. Артист признался, что Юрий Шатунов в свое время сделал четыре пластических операций. Теперь ему советуют сделать глаза. По словам звезды, он хочет заняться этим летом. 

«Мой одногодка, который также недавно отпраздновал 60-летие, Брэд Питт, сделал пластическую операцию. Именно после 60 лет он потянул глаза, нос, сделав его корректным. Одним словом, он преобразился, стал немножко лучше», — высказался Разин. 

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К слову, уже два года Разин живет в США. Именно туда приезжала Боня ради пластики лица. Теперь продюсер может обратиться к тому же специалисту. 

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