Продюсер Андрей Разин решил сделать пластическую операцию в США

Андрей Разин решил преобразиться. Он заверил, что раньше никогда не делал никаких пластических операций. Но теперь, в 60 лет, продюсер хочет омолодиться вслед за Викторией Боней и Филиппом Киркоровым.

Он рассказал об этом своим поклонникам. Артист признался, что Юрий Шатунов в свое время сделал четыре пластических операций. Теперь ему советуют сделать глаза. По словам звезды, он хочет заняться этим летом.