Продюсер Андрей Разин решил сделать пластическую операцию в США

Андрей Разин решил преобразиться. Он заверил, что раньше никогда не делал никаких пластических операций. Но теперь, в 60 лет, продюсер хочет омолодиться вслед за Викторией Боней и Филиппом Киркоровым.
Он рассказал об этом своим поклонникам. Артист признался, что Юрий Шатунов в свое время сделал четыре пластических операций. Теперь ему советуют сделать глаза. По словам звезды, он хочет заняться этим летом.
«Мой одногодка, который также недавно отпраздновал 60-летие, Брэд Питт, сделал пластическую операцию. Именно после 60 лет он потянул глаза, нос, сделав его корректным. Одним словом, он преобразился, стал немножко лучше», — высказался Разин.
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К слову, уже два года Разин живет в США. Именно туда приезжала Боня ради пластики лица. Теперь продюсер может обратиться к тому же специалисту.