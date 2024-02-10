Кушанашвили о Тутберидзе, открестившейся от Валиевой: «Это все равно, что отказываться от собственных детей»

Известный журналист Отар Кушанашвили отреагировал на высказывание тренера Этери Тутберидзе, которое она себе позволила, узнав о дисквалификации своей воспитанницы, фигуристки Камилы Валиевой.

Тутберидзе сделала вид, что не понимает, почему ее подопечную уличили в употреблении допинга. В числе первых на это высказывание Этери Тутберидзе отреагировала прославленный тренер Татьяна Тарасова. Она заявила, что на месте Тутберидзе всю вину за допинг Валиевой взяла бы на себя.

Отар Кушанашвили же прямо назвал слова Этери Тутберидзе «свинством», но при этом аккуратно добавил, что не имеет права судить известного тренера, воспитавшую несколько олимпийских чемпионок.

Что касается Камилы Валиевой, то Отар Кушанашвили полагает, что у нее вместе с медалями отняли смысл жизни.

«Татьяна Тарасова, человек не из последних, сообщила, что открещиваться от своих, когда им очень плохо — это все равно, что отказываться от собственных детей. Что же случилось в этом деле, мы никогда не узнаем, но, стало быть, у ребенка отняли смысл жизни», - высказался Отар Кушанашвили.

Напомним, не так давно спортивный арбитражный суд доказал, что юная фигуристка Камила Валиева употребляла допинг. За это суд лишил 17-летнюю фигуристку медалей Олимпиады и дисквалифицировал на четыре года.

По материалам программы «Спортивный груз»

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».